МВД: у соратницы Навального не нашли бутылку с «Новичком» при досмотре
При досмотре в аэропорту соратницы Алексея Навального Марии Певчих у нее не нашли никаких бутылок с водой, которую мог бы пить оппозиционер, сообщил ТАСС в МВД по Сибирскому федеральному округу.
Отмечается, что девушка купила воду «Святой источник» уже после прохождения досмотра, с ней же она прилетела в Омск. В ведомстве заявили, что Певчих не работает в ФБК, в МВД намерены допросить ее, сейчас устанавливается ее местонахождение.
Ранее сам Навальный в интервью блогеру Юрию Дудю рассказал, что Певчих работает в отделе расследований ФБК и хорошо известна журналистам.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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