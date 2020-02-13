МВД проверяет «Медузу», Радио Свобода и BBC на наркопропаганду
Министерство внутренних дел России проверяет все средства массовой информации, включая «Медузу», «Радио Свобода» (признанное СМИ-иноагентом по решению Министерства юстиции РФ) и Би-би-си, на предмет пропаганды наркотиков. Об этом рассказал журналистам руководитель Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Андрей Храпов.
Он подчеркнул, что тотальной проверке подлежат все СМИ, в том числе и названные, передает ТАСС.
В октябре прошлого года комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России выявила в этих трёх изданиях нарушения законодательства. Председатель комиссии Василий Пискарёв утверждал, что эти издания нарушали российское законодательство в период избирательной кампании.
Он также заявлял, что эти СМИ значатся среди иностранных организаций, которые замечены в деятельности по легализации потребления наркотиков в России.
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