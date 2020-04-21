МВД проверит видео с избиением нарушителя самоизоляции

По данным МВД, происшествие было зафиксировано 15 апреля в районе Восточное Бирюлево. На видео заметно, как двое полицейских пытаются надеть на нарушившего самоизоляцию мужчину наручники, грубо поднимают с земли, бьют по лицу и в живот. По данным агентства, такие действия могут рассматриваться в качестве превышения должностных полномочий и регламентироваться в соответствии с 286 статьей УК РФ.

Полиция также проверит факт публикации видео в сети Интернет. По данному факту дополнительно проведет проверку Следственный комитет РФ.

