МВД проверит видео с избиением нарушителя самоизоляции
В Москве проверят ролик с портала YouTube, на котором полицейский избивает мужчину во время задержания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ГУ МВД по городу Москве.
По данным МВД, происшествие было зафиксировано 15 апреля в районе Восточное Бирюлево. На видео заметно, как двое полицейских пытаются надеть на нарушившего самоизоляцию мужчину наручники, грубо поднимают с земли, бьют по лицу и в живот. По данным агентства, такие действия могут рассматриваться в качестве превышения должностных полномочий и регламентироваться в соответствии с 286 статьей УК РФ.
Полиция также проверит факт публикации видео в сети Интернет. По данному факту дополнительно проведет проверку Следственный комитет РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru