МВД проверит видео с избиением нарушителя самоизоляции

В Москве проверят ролик с портала YouTube, на котором полицейский избивает мужчину во время задержания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ГУ МВД по городу Москве.

Виртуальная помощь россиянам на самоизоляции

По данным МВД, происшествие было зафиксировано 15 апреля в районе Восточное Бирюлево. На видео заметно, как двое полицейских пытаются надеть на нарушившего самоизоляцию мужчину наручники, грубо поднимают с земли, бьют по лицу и в живот. По данным агентства, такие действия могут рассматриваться в качестве превышения должностных полномочий и регламентироваться в соответствии с 286 статьей УК РФ.

Полиция также проверит факт публикации видео в сети Интернет. По данному факту дополнительно проведет проверку Следственный комитет РФ.

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ФОТО: twitter.com
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