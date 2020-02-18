МВД проведет проверку слов Смирнова о «бесплатных проститутках»

Телеведущая, правозащитница и юрист Екатерина Гордон добилась проверки МВД в адрес протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова, который резко отозвался о женщинах, состоящих в гражданском браке, назвав их «бесплатными проститутками». Соответствующее постановление Екатерина Гордон предоставила редакции НСН.

Как полагает правозащитница, в словах протоиерея Смирнова может содержаться состав преступления, предусмотренные ст. 282 статье УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее в пресс-центре НСН протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что ему стали поступать угрозы в связи с его громким высказыванием. «Угрозы поступают двух родов – убить и избить, и в такой форме, которую я не могу в приличном обществе повторить…» - рассказал Смирнов.