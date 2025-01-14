МВД пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay
Полицейские пресекли работу теневой платежной системы Rapidpay, использовавшейся для обслуживания букмекерских контор, интернет-казино, мошеннических кол-центров. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.
«Была пресечена масштабная деятельность, связанная с неправомерным оборотом средств платежей», — отмечается в сообщении.
По данным правоохранителей, злоумышленники создали нелегальную платежную систему, анонимность платежей обеспечивали в том числе электронные счета и оформленные на подставных лиц карты. Сотрудники МВД выявили свыше 70 самостоятельных групп и более 8,5 тысячи реквизитов карт, задействованных в криминальной схеме.
Правоохранители возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей и задержали четырех возможных организаторов противоправной деятельности. Им предъявлено обвинение, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Между тем в МВД предупредили, что мошенники активно используют торговые интернет-площадки для хищения средств, пишет RT.
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