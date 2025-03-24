МВД предупредило россиян о новой уловке мошенников
МВД России предупредило россиян в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» о новой уловке мошенников в мессенджере Telegram. По словам представителей ведомства, аферисты рассылают подложные приглашения на бесплатные косметологические процедуры, сопровождая их фишинговыми ссылками.
В сообщениях москвичкам в возрасте 27-75 лет предлагается в качестве модели бесплатно пройти омолаживающие процедуры. Также указывается, что количество мест ограничено и что получателю нужно перейти по специальной ссылке.
Переходя по ссылке, жертвы мошенников оказываются на фишинговом ресурсе, при помощи которого злоумышленники крадут данные пострадавших.
В ведомстве напомнили о необходимости проверять лицензии предлагающих косметологические услуги компаний и знакомиться с отзывами о них.
Ранее МВД предупредило о мошенничестве с продажей лекарств по специальным ценам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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