МВД предупредило россиян о новой уловке мошенников

В сообщениях москвичкам в возрасте 27-75 лет предлагается в качестве модели бесплатно пройти омолаживающие процедуры. Также указывается, что количество мест ограничено и что получателю нужно перейти по специальной ссылке.

Переходя по ссылке, жертвы мошенников оказываются на фишинговом ресурсе, при помощи которого злоумышленники крадут данные пострадавших.

В ведомстве напомнили о необходимости проверять лицензии предлагающих косметологические услуги компаний и знакомиться с отзывами о них.

Ранее МВД предупредило о мошенничестве с продажей лекарств по специальным ценам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

