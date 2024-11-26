МВД предупредило россиян о новой схеме взлома iPhone

МВД России сообщило о новом способе мошенничества, связанном с массовым взломом iPhone. По информации ведомства, злоумышленники под видом установки удаленных из App Store приложений убеждают пользователей зайти в Apple ID, принадлежащий мошенникам, и ввести свои данные.

После этих действий устройства блокируются, а за разблокировку владельцев вынуждают платить крупные суммы.

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Среди популярных приманок мошенников — обещания вернуть приложения банков или TikTok.

Сообщение опубликовано в Telegram-канале Управления МВД по борьбе с противоправным использованием информационных технологий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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