МВД предупредило россиян о новой схеме взлома iPhone
МВД России сообщило о новом способе мошенничества, связанном с массовым взломом iPhone. По информации ведомства, злоумышленники под видом установки удаленных из App Store приложений убеждают пользователей зайти в Apple ID, принадлежащий мошенникам, и ввести свои данные.
После этих действий устройства блокируются, а за разблокировку владельцев вынуждают платить крупные суммы.
Среди популярных приманок мошенников — обещания вернуть приложения банков или TikTok.
Сообщение опубликовано в Telegram-канале Управления МВД по борьбе с противоправным использованием информационных технологий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru