МВД предупредило россиян о новой схеме взлома iPhone

МВД России сообщило о новом способе мошенничества, связанном с массовым взломом iPhone. По информации ведомства, злоумышленники под видом установки удаленных из App Store приложений убеждают пользователей зайти в Apple ID, принадлежащий мошенникам, и ввести свои данные.

После этих действий устройства блокируются, а за разблокировку владельцев вынуждают платить крупные суммы.