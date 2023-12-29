МВД предупредило об участившихся случаях мошенничества с горящими турами

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило россиян об участившихся случаях мошенничества с горящими турами.

Ведомство сообщило в Telegram-канале, что злоумышленники пытаются «продать» дешевые билеты и туры со скидками до 90% в социальных сетях и мессенджерах. Свое выгодное якобы предложение они заканчивают ложной ссылкой.

Мошенники пытались обмануть директора певца Буйнова с помощью дипфейка

Ранее Центробанк России собрал подборку популярных фраз телефонных мошенников, сообщает «РЕН ТВ». Аферисты часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции. Однако существуют фразы, которые они особенно любят. Злоумышленники часто сообщают об «оформлении заявки на кредит». В этом случае лучше сразу прекратить разговор. Также не стоит разговаривать с теми, кто представляется «сотрудником Центробанка», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МВДМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры