МВД предупредило о вредоносной рассылке в Telegram с новостями о смерти

МВД сообщило о новой мошеннической схеме в мессенджере Telegram, при которой злоумышленники рассылают пользователям сообщения с якобы новостями о смерти их знакомых, прикрепляя вредоносные файлы.

Как уточнили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, речь идет о рассылке APK-файлов, установка которых приводит к заражению устройства вредоносным программным обеспечением.

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В ведомстве подчеркнули, что подобные схемы основаны на психологическом давлении — мошенники рассчитывают вызвать эмоциональный шок и побудить жертву открыть файл.

МВД призвало россиян проявлять бдительность и тщательно проверять поступающую информацию, особенно если сообщения сопровождаются вложениями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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