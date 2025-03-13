МВД предупредило о вредоносной рассылке в Telegram с новостями о смерти

МВД сообщило о новой мошеннической схеме в мессенджере Telegram, при которой злоумышленники рассылают пользователям сообщения с якобы новостями о смерти их знакомых, прикрепляя вредоносные файлы.

Как уточнили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, речь идет о рассылке APK-файлов, установка которых приводит к заражению устройства вредоносным программным обеспечением.