МВД предупредило о вредоносной рассылке в Telegram с новостями о смерти
МВД сообщило о новой мошеннической схеме в мессенджере Telegram, при которой злоумышленники рассылают пользователям сообщения с якобы новостями о смерти их знакомых, прикрепляя вредоносные файлы.
Как уточнили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, речь идет о рассылке APK-файлов, установка которых приводит к заражению устройства вредоносным программным обеспечением.
В ведомстве подчеркнули, что подобные схемы основаны на психологическом давлении — мошенники рассчитывают вызвать эмоциональный шок и побудить жертву открыть файл.
МВД призвало россиян проявлять бдительность и тщательно проверять поступающую информацию, особенно если сообщения сопровождаются вложениями, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД предупредило о вредоносной рассылке в Telegram с новостями о смерти
- Трамп заявил о неизбежности присоединения Гренландии к США
- Трамп призвал Россию к реальному прекращению огня на Украине
- Ушаков заявил о стремлении США завершить конфликт на Украине
- Путин допустил обсуждение с Трампом деталей возможного перемирия с Украиной
- Путин назвал усилия мировых лидеров по Украине благородной миссией
- Путин: Возвращающимся западным компаниям преференций не будет
- Путин: Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия
- Лукашенко примет участие в параде Победы в Москве
- Ушаков подтвердил встречу Путина с Уиткоффом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru