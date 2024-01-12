Экономист объяснил, какие переводы банки могут признать сомнительными
Сотрудники банков могут признать сомнительными слишком крупные или регулярные онлайн-платежи, предупредил кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб в интервью радио Sputnik.
По его словам, внутренние регламенты банков даже жестче, чем это прописано в требованиях. Он отметил, что сомнительные операции могут даже заблокировать.
Кредитные организации будут обязаны возвращать клиентам средства, украденные мошенниками, пишет РБК. Закон вступает в силу 25 июля 2024 года. В Центральном банке России отметили, что новая норма позволит противодействовать мошенническим схемам с использованием методов социальной инженерии.
На возврат денег можно будет рассчитывать, если банк совершил перевод на мошеннический счет, находящийся в специальной базе ЦБ. Кроме того, банки обязали возвращать средства при утере клиентом карты и использовании ее без ведома пострадавшего, передает «Радиоточка НСН».
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