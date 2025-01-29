МВД предупредило о мошенничестве с дубайским шоколадом

Мошенники создают фальшивые сайты с логотипами известных брендов, например, Deliveroo и Fix Dessert Chocolatier. Через эти ресурсы они рассылают вирусы или собирают персональные данные. При этом Fix Dessert Chocolatier сообщала, что у компании вообще нет онлайн-магазина.

Для хищения средств также используются несуществующие организации, которые якобы доставляют шоколад по всему миру. Правоохранители советуют перед оплатой поставки изучать отзывы на независимых платформах и не контактировать с организациями, незарегистрированными в России.

Россиян ранее предупредили о подорожании шоколада до 25% в текущем году.







