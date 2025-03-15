МВД предупредило, что мошенники могут списать крупные суммы со счетов при звонках

Мошенники научились похищать крупные суммы денег со счетов жертв, под различными предлогами убеждая их перезвонить на неизвестный номер. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы МВД.

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Правоохранители предупредили, что злоумышленники могут прислать сообщение с просьбой перезвонить на указанный мобильный номер.

«Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой... После того, как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы», - указали в МВД.

Как отметили в ведомстве, существуют сервисы с платным звонком, в котором по телефону оказываются услуги, при этом сам звонок оплачивается дополнительно. Злоумышленники регистрируют подобный сервис и распространяют номер, не предупреждая о снятии платы.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать в мессенджере Telegram фейковые сообщения о смерти знакомого с прикрепленным вирусным файлом, который похищает аккаунт и отправляет вредоносную программу всем контактам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МошенничествоМВД

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