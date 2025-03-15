МВД предупредило, что мошенники могут списать крупные суммы со счетов при звонках

Правоохранители предупредили, что злоумышленники могут прислать сообщение с просьбой перезвонить на указанный мобильный номер.

«Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой... После того, как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы», - указали в МВД.

Как отметили в ведомстве, существуют сервисы с платным звонком, в котором по телефону оказываются услуги, при этом сам звонок оплачивается дополнительно. Злоумышленники регистрируют подобный сервис и распространяют номер, не предупреждая о снятии платы.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать в мессенджере Telegram фейковые сообщения о смерти знакомого с прикрепленным вирусным файлом, который похищает аккаунт и отправляет вредоносную программу всем контактам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

