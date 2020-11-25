Предложено запретить использовать телефон на экзамене на водительские права
МВД России выступило с инициативой запретить пользоваться мобильным телефоном при сдаче экзамена на получение водительских прав, сообщает ТАСС со ссылкой на проект административного регламента Министерства внутренних дел.
Если на испытании экзаменуемый пользовался сотовым телефоном или прочим техническим устройством для переговоров, то выставляется оценка «не сдал». Также экзамен автоматически предлагается сделать несданным, если экзаменуемый при выполнении практической части не пристегнулся ремнем безопасности.
Кроме того, в МВД предложили сократить общее количество нарушений, которые ведут к автоматическому провалу на экзамене. В настоящее время их 17. Если документ будет утвержден, то количество нарушений снизится до 15.
Как ожидается, новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.
Ранее эксперты назвали риски оформления ДТП через приложение.
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