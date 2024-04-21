МВД предложило ввести дополнительные индикаторы контроля за техосмотром
Дополнительные индикаторы контроля за техосмотром предложило утвердить МВД. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В документ дополнительно включили пункты 6-11 с тремя новыми фактами внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты «Тахограф или контрольное устройство».
По предложению специалистов МВД РФ, транспорт следует оснащать тахографом регистрации режима труда и отдыха водителя.
Также предусматривается внесение данных в диагностическую карту о марке, модели и серийном номере аппарата, которым оснащен транспорт на момент проведения техосмотра.
Ранее эксперты выяснили, что россияне стали чаще экономить на ТО автомобилей, отток клиентов из официальных автосервисов за минувшие три года составил 7%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru