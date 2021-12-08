МВД предложило внести изменения в законодательство об оружии

В частности, министерство предлагает внести изменения в статью 7 ФЗ «Об оружии» и позволить МВД проводить экспертные исследования и выдавать заключения о соответствии криминалистическим требованиям патронов к гражданскому и служебному оружию, пишет Газета.ру.

В настоящее время в законодательстве не прописано, какая структура должна проверять соответствие патронов. В МВД считают, что изменения в федеральный закон исправят эту проблему, пишет РИА ФАН.



