МВД предложило внести изменения в законодательство об оружии
Министерство внутренних дел России предложило внести изменения в законодательство об оружии и наделить ведомство рядом новых полномочий. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо МВД к Минпромторгу.
В частности, министерство предлагает внести изменения в статью 7 ФЗ «Об оружии» и позволить МВД проводить экспертные исследования и выдавать заключения о соответствии криминалистическим требованиям патронов к гражданскому и служебному оружию, пишет Газета.ру.
В настоящее время в законодательстве не прописано, какая структура должна проверять соответствие патронов. В МВД считают, что изменения в федеральный закон исправят эту проблему, пишет РИА ФАН.
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