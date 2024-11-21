МВД предложило упростить регистрацию автомобилей, убрав требование ОСАГО

МВД России разработало проект приказа, который приведет административный регламент по регистрации транспортных средств (ТС) в соответствие с действующим законодательством. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.

Документ предусматривает исключение требования о предоставлении страхового полиса ОСАГО при регистрационных действиях.

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Помимо этого, в нем уточняются процедуры, связанные с прекращением и возобновлением учета автомобилей, а также их снятием с учета.

Сейчас проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу на федеральном портале проектов нормативных актов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:АвтомобилиОСАГОМВД

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