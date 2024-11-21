МВД предложило упростить регистрацию автомобилей, убрав требование ОСАГО

Помимо этого, в нем уточняются процедуры, связанные с прекращением и возобновлением учета автомобилей, а также их снятием с учета.

Сейчас проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу на федеральном портале проектов нормативных актов, передает «Радиоточка НСН».

