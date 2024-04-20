МВД предложило разрешить следователям приостанавливать денежные переводы
Следователям могут предоставить право приостанавливать денежные переводы при наличии оснований их использования в преступной деятельности. Соответствующий проект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс подготовило МВД, передает пресс-служба ведомства.
Министерство предложило дополнить УПК статьей о возможности следователя и дознавателя в не терпящих отлагательства случаях и при наличии оснований полагать, что счета или электронные деньги применялись в преступной деятельности, приостанавливать операции с ними. Ограничения смогут вводить на срок не более 10 суток в целях последующего ареста имущества.
Кроме того, МВД предлагает разрешить следователям и дознавателям получать данные о соединениях между абонентами в случаях, не терпящих отлагательства, с уведомлением судебных органов в установленном законом порядке.
Изменения призваны повысить эффективность мер по аресту имущества и защите прав потерпевших от преступлений, совершенных через интернет или посредством телефонной связи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru