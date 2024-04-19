МВД предложило разрешить следователям получать данные о звонках до решения суда

На данный момент инициатива уже оформлена в соответствующий проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Он подготовлен по поручению правительства Российской Федерации.

Уточняется, что реализация законопроекта не приведет к дополнительным расходам федерального бюджета.

В 2023 году Госдума приняла закон, который обязывает владельцев сетей связи хранить записи звонков и фотографии. Компании должны передавать информацию по требованию правоохранительных органов, отмечает «Радиоточка НСН».

