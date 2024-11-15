МВД предложило ограничить срок пребывания украинцев в России

МВД подготовило законопроект, который предполагает ограничение временного пребывания украинских граждан в России и их право на работу без специальных разрешений до 31 марта 2025 года. Документ опубликован на портале нормативных актов.

Согласно проекту, для того чтобы оставаться в России и работать, украинцы должны будут пройти обязательную дактилоскопию, медицинское обследование (включая проверку на ВИЧ) и фотографирование. Для продолжения работы после 31 марта 2025 года необходимо будет оформить патент через территориальные органы МВД до этой даты.