МВД предложило ограничить срок пребывания украинцев в России
МВД подготовило законопроект, который предполагает ограничение временного пребывания украинских граждан в России и их право на работу без специальных разрешений до 31 марта 2025 года. Документ опубликован на портале нормативных актов.
Согласно проекту, для того чтобы оставаться в России и работать, украинцы должны будут пройти обязательную дактилоскопию, медицинское обследование (включая проверку на ВИЧ) и фотографирование. Для продолжения работы после 31 марта 2025 года необходимо будет оформить патент через территориальные органы МВД до этой даты.
Законопроект также предусматривает продление срока пребывания для тех, кто работает на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, до окончания срока действия трудового договора, но не позже 31 декабря 2025 года.
Если законопроект примут, он начнет действовать с 1 января 2025 года и затронет также тех, кто прибыл в Россию ранее, за исключением лиц, представляющих угрозу безопасности, освобожденных из мест лишения свободы или использовавших поддельные документы, передает «Радиоточка НСН».
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