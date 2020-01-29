МВД предложило обязать иностранцев предъявлять медсправки

В МВД подчеркнули, что введение подобных мер продиктовано соображениями безопасности, так как «распространение заболеваний на сегодня очень актуально».

При этом Казакова уточнила, что речь идет об иностранцах, въезжающих в Россию с целью работы – они должны будут доказать, что у них нет опасных заболеваний.

Стоит отметить, что осенью 2020 года должны состояться слушания по модельному Миграционному кодексу для стран-участниц СНГ, в ходе которых могут принять кодекс, регламентирующий вопросы миграции. Нормы будут носить рекомендательный характер, отмечает РИА ФАН.

