МВД предложило обязать иностранцев предъявлять медсправки

29 января 202012:47

МВД России намерено обязать всех иностранцев, въезжающих в Россию, предоставлять медицинские справки и проходить дактилоскопию. Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова.

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В МВД подчеркнули, что введение подобных мер продиктовано соображениями безопасности, так как «распространение заболеваний на сегодня очень актуально».

При этом Казакова уточнила, что речь идет об иностранцах, въезжающих в Россию с целью работы – они должны будут доказать, что у них нет опасных заболеваний.

Стоит отметить, что осенью 2020 года должны состояться слушания по модельному Миграционному кодексу для стран-участниц СНГ, в ходе которых могут принять кодекс, регламентирующий вопросы миграции. Нормы будут носить рекомендательный характер, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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