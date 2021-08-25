МВД предложило изменить правила проверки водителей на алкоголь

МВД России разработало проект постановления правительства, предусматривающий внесение изменений в правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения и оформления результатов медосвидетельствования, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, документ уточняет список субъектов, уполномоченных на проведение поверок применяемых для освидетельствование техсредств, и предусматривает информирование водителей о результатах данных поверок в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Ранее в Москве в СИЗО отправили водителя, который управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения врезался в автобусную остановку, где сидели 61-летня женщина и ее 16-летняя внучка.