Влетевший пьяным за рулём в остановку в Москве водитель арестован

Водитель, въехавший в пьяном виде на иномарке в автобусную остановку на юго-западе Москвы, арестован и отправлен в следственный изолятор. Соответствующую просьбу следствия поддержал Гагаринский районный суд российской столицы.

Авария произошла накануне на улице Миклухо-Маклая в районе Российского университета дружбы народов. Автомобиль Skoda врезался в автобусную остановку, где сидели 61-летня женщина и ее 16-летняя внучка.

Пенсионерку зажало между машиной и остановкой, ее деблокировали спасатели. У неё оторвало ногу, сломало другую, также она получила закрытую черепно-мозговую травму. Сначала появились сообщения, что она умерла в больнице, однако в Госавтоинспекции уточнили, что она осталась жива благодаря реанимационным действиям.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель Илья Корнеев находился в состоянии алкогольного опьянения.

