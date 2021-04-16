МВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов

Согласно данным ведомства, сегодня в России более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысяч — с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдавии, 49 тысяч — из Казахстана.

До 15 июня действует мораторий на выдворение мигрантов, который был введен из-за пандемии, сообщает РИА Новости. Представитель МВД порекомендовал привлечь к решению проблемы журналистов и блогеров государств.

По данным СМИ, из-за пандемии часть мигрантов успела уехать из России, но не смогла вернуться из-за закрытия границ. Указами президента оставшимся иностранцам продлили до 15 июня 2021 года право пребывания в стране.

Ранее власти города заявили, что Москва готова к постепенной отмене ограничений на въезд трудовых мигрантов.

