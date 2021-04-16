МВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов

Министерство внутренних дел HA требует от стран СНГ вывезти до 15 июня своих граждан, которые находятся на территории России нелегально, сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи содружества.

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Согласно данным ведомства, сегодня в России более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысяч — с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдавии, 49 тысяч — из Казахстана.

До 15 июня действует мораторий на выдворение мигрантов, который был введен из-за пандемии, сообщает РИА Новости. Представитель МВД порекомендовал привлечь к решению проблемы журналистов и блогеров государств.

По данным СМИ, из-за пандемии часть мигрантов успела уехать из России, но не смогла вернуться из-за закрытия границ. Указами президента оставшимся иностранцам продлили до 15 июня 2021 года право пребывания в стране.

Ранее власти города заявили, что Москва готова к постепенной отмене ограничений на въезд трудовых мигрантов.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:МВДСНГТрудовые Мигранты
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