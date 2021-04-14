Справка о владении русским языком для мигрантов будет действовать три года

Правительство РФ установило сроки действия сертификата для иностранцев о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства в три года, сообщает «Интерфакс».

Тот же период времени будет действовать и разрешение на временное проживание.

Для получения вида на жительство сертификат будет бессрочным, однако его аннулируют, если мигрант лишится вида на жительство.

Ранее в среду заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва готова к постепенной отмене ограничений на въезд трудовых мигрантов.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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