Справка о владении русским языком для мигрантов будет действовать три года
Правительство РФ установило сроки действия сертификата для иностранцев о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства в три года, сообщает «Интерфакс».
Тот же период времени будет действовать и разрешение на временное проживание.
Для получения вида на жительство сертификат будет бессрочным, однако его аннулируют, если мигрант лишится вида на жительство.
Ранее в среду заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва готова к постепенной отмене ограничений на въезд трудовых мигрантов.
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