МВД подтвердило задержание экс-заместителей Чубайса
Трех бывших топ-менеджеров «Роснано» задержали по делу о нецелевом расходовании более 43 миллиардов рублей, сообщает Следственный департамент МВД России.
Уточняется, что среди задержанных исполнительный директор компании Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, а также директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
Как предполагает следствие, в 2017 году они предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности «Роснано».
С 2008 по 2020 год должность гендиректора «Роснано» занимал Анатолий Чубайс. Затем он получил пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года ушел в отставку и уехал из России в Израиль. Место постоянного пребывания Чубайса не раскрывается.
Ранее бывший генпрокурор России, заслуженный юрист Валентин Степанков заявил «Радиоточке НСН», что говорить об экстрадиции Чубайса можно будет только если ему предъявят обвинения, однако власти страны, где сейчас проживает экс-глава «Роснано», вряд ли выдадут его России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru