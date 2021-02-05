МВД планирует объединить два подразделения

МВД России планирует объединить оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате министерства.

Отмечается, что руководство МВД приняло решение о слиянии двух подразделений для усиления контроля со стороны ФСБ над оперативно-розыскной деятельностью.

Собеседник издания добавил, что объединение бюро специальных мероприятий с входящим в его состав оперативно-поисковым бюро обсуждали в течение двух лет. Еще до реорганизации подразделений прикомандированные сотрудники ФСБ занимались в МВД деятельносью бюро специальный технических мероприятий.

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Реорганизация предоставит ФСБ доступ к базе со всеми оперативными разработками МВД с 1990-х годов, подчеркнул источник. По его словам, сейчас для получения доступа сотрудники ФСБ должны делать запрос на уровне руководства.



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ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
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