МВД переобъявило в розыск Ровшана Аскерова
8 марта 202506:56
МВД России переобъявило в розыск журналиста, экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщается на сайте министерства.
«Переобъявлен. Ранее разыскивался... без меры пресечения», - указано в карточке розыска.
Против Аскерова расследуют дело о реабилитации нацизма. Ранее экс-знатока заочно арестовали и объявили в розыск, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- МВД переобъявило в розыск Ровшана Аскерова
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru