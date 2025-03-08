МВД переобъявило в розыск Ровшана Аскерова

МВД России переобъявило в розыск журналиста, экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщается на сайте министерства.

Аскерова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

«Переобъявлен. Ранее разыскивался... без меры пресечения», - указано в карточке розыска.

Против Аскерова расследуют дело о реабилитации нацизма. Ранее экс-знатока заочно арестовали и объявили в розыск, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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