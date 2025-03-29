МВД переобъявило в розыск бизнесмена Шифрина
Бизнесмена украинского происхождения Эдуарда Шифрина переобъявили в розыск в России. Соответствующие данные размещены в базе МВД.
В карточке розыска указано, что Шифрин разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой именно, МВД не уточняет. Бизнесмена уже объявляли в розыск в октябре 2023 года.
По данным СМИ, Шифрин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере из-за хищения средств у компании на Кипре, суды в Москве арестовали его имущество и активы.
Эдуард Шифрин был соучредителем компании Midland Group, специализирующейся на обработке металлов, судоходстве, недвижимости, сельском хозяйстве. В 2016 году предприниматель получил гражданство России, а в 2022-м подал заявление об отказе от него.
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- МВД переобъявило в розыск бизнесмена Шифрина
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru