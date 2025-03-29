МВД переобъявило в розыск бизнесмена Шифрина

В карточке розыска указано, что Шифрин разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой именно, МВД не уточняет. Бизнесмена уже объявляли в розыск в октябре 2023 года.

По данным СМИ, Шифрин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере из-за хищения средств у компании на Кипре, суды в Москве арестовали его имущество и активы.

Эдуард Шифрин был соучредителем компании Midland Group, специализирующейся на обработке металлов, судоходстве, недвижимости, сельском хозяйстве. В 2016 году предприниматель получил гражданство России, а в 2022-м подал заявление об отказе от него.

