Власти Москвы предложили вдвое снизить нештрафуемый порог скорости

Московские власти предложили федеральному правительству и МВД снизить нештрафуемый порог скорости для машин с 20 до 10 км/ч на столичных дорогах, нововведение позволит сократить смертность и количество пробок на дорогах. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов в интервью РБК.

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По его словам, после принятия такой меры количество ДТП снизится минимум на 35%, а уровень смертности в три-четыре раза. Ликсутов подчеркнул, что за чертой города неснижаемый порог 20 км/ч можно оставить.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил НСН, что штрафы за нарушение ПДД скоро могут превысить доход от нефтегазового сектора.

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ФОТО: pixabay.com
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