Власти Москвы предложили вдвое снизить нештрафуемый порог скорости

По его словам, после принятия такой меры количество ДТП снизится минимум на 35%, а уровень смертности в три-четыре раза. Ликсутов подчеркнул, что за чертой города неснижаемый порог 20 км/ч можно оставить.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил НСН, что штрафы за нарушение ПДД скоро могут превысить доход от нефтегазового сектора.

