МВД отказалось хранить отпечатки пальцев россиян до их смерти

Министерство внутренних дел России не будет хранить отпечатки граждан страны до момента их смерти или достижения ими 100-летнего возраста, сообщает ТАСС на свои источники в правоохранительных органах.

МВД намерено увеличить срок хранения отпечатков россиян

Проект закона об этом прошел независимую антикоррупционную экспертизу, однако в ведомстве отказались от дальнейшей разработки документа.

Такая необходимость объясняется ростом числа лиц, достигших возраста 80 лет. В МВД напоминают, что граждане этой категории наиболее часто подвержены заболеваниям, связанным с потерей памяти.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеМВД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры