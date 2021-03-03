МВД отказалось хранить отпечатки пальцев россиян до их смерти

Проект закона об этом прошел независимую антикоррупционную экспертизу, однако в ведомстве отказались от дальнейшей разработки документа.

Такая необходимость объясняется ростом числа лиц, достигших возраста 80 лет. В МВД напоминают, что граждане этой категории наиболее часто подвержены заболеваниям, связанным с потерей памяти.

