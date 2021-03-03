МВД отказалось хранить отпечатки пальцев россиян до их смерти
Министерство внутренних дел России не будет хранить отпечатки граждан страны до момента их смерти или достижения ими 100-летнего возраста, сообщает ТАСС на свои источники в правоохранительных органах.
Проект закона об этом прошел независимую антикоррупционную экспертизу, однако в ведомстве отказались от дальнейшей разработки документа.
Такая необходимость объясняется ростом числа лиц, достигших возраста 80 лет. В МВД напоминают, что граждане этой категории наиболее часто подвержены заболеваниям, связанным с потерей памяти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru