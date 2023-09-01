МВД опровергло запрет на установку гаджетов на лобовое стекло автомобиля

В ведомстве уточнили, что никаких изменений в вопросе детализации видов нарушений обзорности транспортного средства не произошло,

С 1 сентября в России вступил в силу запрет на установку на лобовое стекло автомобилей видеорегистраторов и других гаджетов, которые мешают обзору водителя, напоминает RT.

Новые штрафы для автомобилистов являются «коррупционными ловушками», однако лавины наказаний за игрушки и присоски на стекле, скорее всего, не будет, заявил в интервью «Радиоточке НСН» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

