МВД опровергло запрет на установку гаджетов на лобовое стекло автомобиля

Новые правила, которые вступили в силу с 1 сентября, не подразумевают под собой запрет размещения гаджетов на лобовое стекло, сообщили в МВД.

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В ведомстве уточнили, что никаких изменений в вопросе детализации видов нарушений обзорности транспортного средства не произошло,

С 1 сентября в России вступил в силу запрет на установку на лобовое стекло автомобилей видеорегистраторов и других гаджетов, которые мешают обзору водителя, напоминает RT.

Новые штрафы для автомобилистов являются «коррупционными ловушками», однако лавины наказаний за игрушки и присоски на стекле, скорее всего, не будет, заявил в интервью «Радиоточке НСН» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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