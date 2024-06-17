МВД опровергло сообщения о массовости проблемы с загранпаспортами

МВД России утверждает, что аннулирование заграничных паспортов не носит массовый характер. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает ТАСС.

По ее словам, случаи признания паспортов недействительными чаще всего связаны с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа.