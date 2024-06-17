МВД опровергло сообщения о массовости проблемы с загранпаспортами
МВД России утверждает, что аннулирование заграничных паспортов не носит массовый характер. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает ТАСС.
По ее словам, случаи признания паспортов недействительными чаще всего связаны с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа.
Волк уточнила, что наиболее распространенной ситуацией является употребление буквы «ё» и ее неверная транслитерация.
Чтобы избежать потенциальных проблем и не отменять запланированные поездки за границу в последний момент, необходимо тщательно подходить к процессу оформления заграничных паспортов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru