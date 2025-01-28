МВД опровергло сообщения о массовом аннулировании регистрации машин

В ведомстве указали, что речь идёт о публикациях в СМИ, в которых говорится, что причиной аннулирования якобы является неуплаченный в полном объёме утилизационный сбор.

«Опубликованная на интернет-ресурсе Autonews.ru информация о... не соответствует действительности», - уточняется в сообщении.

В МВД РФ призвали журналистов и блогеров проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать введение читателей в заблуждение.

Ранее российские таможенники опровергли появившуюся в СМИ информацию о якобы массовой рассылке автовладельцам требований о необходимости доплатить таможенные пошлины за ввезённые по параллельному импорту машины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

