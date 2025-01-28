МВД опровергло сообщения о массовом аннулировании регистрации машин
Информация о массовом аннулировании ГАИ регистрации автомобилей, ввезённых в страну по параллельному импорту, не соответствует действительности. Об этом заявили в МВД РФ.
В ведомстве указали, что речь идёт о публикациях в СМИ, в которых говорится, что причиной аннулирования якобы является неуплаченный в полном объёме утилизационный сбор.
«Опубликованная на интернет-ресурсе Autonews.ru информация о... не соответствует действительности», - уточняется в сообщении.
В МВД РФ призвали журналистов и блогеров проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать введение читателей в заблуждение.
Ранее российские таможенники опровергли появившуюся в СМИ информацию о якобы массовой рассылке автовладельцам требований о необходимости доплатить таможенные пошлины за ввезённые по параллельному импорту машины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru