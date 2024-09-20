«Ценовой удар»: Названы модели иномарок, которые могут пропасть с рынка РФ

Популярные у россиян японские и европейские автомобили могут не выдержать удара ставок утилизационного сбора, из-за чего часть моделей может навсегда уйти с отечественного рынка. Об этом заявил автоэксперт и автоблогер Сергей Логинов в разговоре с AIF.Ru.

«Первыми под ценовой удар попадут «японцы» и «немцы», то есть автомобили, которые до этого завозили в Россию по параллельному импорту», – сказал он.

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По словам Логинова, с рынка уйдут наиболее популярные модели с объемами двигателя от двух до трех литров, такие как Camry, BMW и Toyota RAV 4. Он отметил, что резко подорожают подержанные – пятилетние – «трешки» BMW X3.

Эксперт подчеркнул, что у китайских автомобилей таких проблем возникнуть не должно, поскольку большая их часть имеет объем 1,5–2 литра, что умещается в рамки утильсбора.

Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в разговоре с НСН предупредил, что из-за повышения утилизационного сбора цены на автомобили всех категорий будут увеличиваться, включая отечественные модели, передает «Радиоточка НСН».

