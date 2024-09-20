«Ценовой удар»: Названы модели иномарок, которые могут пропасть с рынка РФ
Популярные у россиян японские и европейские автомобили могут не выдержать удара ставок утилизационного сбора, из-за чего часть моделей может навсегда уйти с отечественного рынка. Об этом заявил автоэксперт и автоблогер Сергей Логинов в разговоре с AIF.Ru.
«Первыми под ценовой удар попадут «японцы» и «немцы», то есть автомобили, которые до этого завозили в Россию по параллельному импорту», – сказал он.
{{related_post_V16VcuzB0}}
По словам Логинова, с рынка уйдут наиболее популярные модели с объемами двигателя от двух до трех литров, такие как Camry, BMW и Toyota RAV 4. Он отметил, что резко подорожают подержанные – пятилетние – «трешки» BMW X3.
Эксперт подчеркнул, что у китайских автомобилей таких проблем возникнуть не должно, поскольку большая их часть имеет объем 1,5–2 литра, что умещается в рамки утильсбора.
Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в разговоре с НСН предупредил, что из-за повышения утилизационного сбора цены на автомобили всех категорий будут увеличиваться, включая отечественные модели, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Евросоюз намерен на три года продлить заморозку активов Центробанка РФ
- СМИ: Российским физикам запретят доступ к Большому адронному коллайдеру
- В Москве открыли мемориальную доску народному артисту СССР Николаю Сличенко
- В Союзе пенсионеров заявили, что в бюджете нет средств на выплату 13-й пенсии
- «Ценовой удар»: Названы модели иномарок, которые могут пропасть с рынка РФ
- Эксперт рассказал, что Маск может отключить два Cybertruck Кадырова в зоне СВО
- Путин заявил о недобросовестном использовании истории в политике
- Экономист оценил последствия лимита рассрочки для россиян
- В Москве открылась выставка «Меньшов/Москва 85/45»
- Украинским военным и чиновникам запретили использовать Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru