В АТОР рассказали, как вернуть деньги за путешествие из-за опечаток в паспорте

«Ранее представители погранслужбы России допускали некие вольности в оформлении документов, которые не меняли имя и фамилию путешественника. Сейчас же контроль за документами усилился. Есть проблемы, где «й» или «ё» пропустили, например. Пока смотрят только на русскую транскрипцию, не перевод на английский. Если в российском паспорте написано «Артем», надо без буквы «ё» писать и в заграничном паспорте. База видит ошибку, так как произошло объединение баз внутренних документов и заграничных. Система просто не выпустит человека. Теперь остро проблема стоит для девушек, которые до свадебного путешествия не поменяли данные паспорта, а фамилию сменили. Это ударит сильно по молодоженам», - объяснил он.

Собеседник НСН подчеркнул, что вопросы выезда и въезда находятся вне компетенции туристических компаний и перевозчиков, вернуть деньги без страховки не получится.

«Если у туриста оплачена страховка от невыезда, можно будет смотреть, что делать в данной ситуации. Я думаю, что сейчас страховые компании оперативно добавят такой фактор. Это позволит возместить потери несостоявшегося путешествия. В остальных случаях вопросы выезда и въезда находятся вне компетенции туристических компаний, перевозчиков. Это зона ответственности гражданина. Вернуть деньги полностью не получится, если нет страховки. Очень часто туристы покупают невозвратные билеты, а непропуск через границу не является достаточным основанием для возврата средств. То же самое с гостиницами. Скорее всего, будет удержан штраф на сумму стоимости первых трех ночей. Это прямые финансовые потери», - рассказал он.

Также Мурадян добавил, что обвинить МВД в ошибках не получится, а замена паспорта займет не меньше 35 дней – проверить документы следует заранее.

«При обнаружении каких-то проблем надо обратиться за заменой паспорта. Это займет 35-40 дней». Если вас не выпустили, в суде взыскать ничего тоже не получится. Нюанс юридический состоит в том, что до момента постановки подписи при получении загранпаспорта, гражданин может указать сотруднику МВД на ошибки и попросить заменить. Как только ставится подпись, ответственность за все неточности переходит на владельца паспорта. Это зона ответственности самого путешественника. Обвинить МВД не получится. Необходимо проверить, что все данные российского паспорта соответствуют данным загранпаспорта – имена, фамилии, отчества, дата рождения, пол, место рождения. Это теперь очень важно», - заключил собеседник НСН.

Ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов заявил «Радиоточке НСН», что электронные путевки опасны из-за возможного слива персональных данных.

