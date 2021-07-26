Шкуматов предупредил автомобилистов о новых штрафах
Координатор движения «Синие ведерки» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
Камеры в России начнут выписывать штрафы за дистанцию и опасную езду
В ближайшее время дорожные камеры получат новую функцию по фиксации нарушений правил дорожного движения.
Петр Шкуматов: «Алгоритм работы такой: в случае, если автомобиль на большой скорости вплотную приближается к следующей впереди машине и дистанция между двумя автомобилями сокращается до минимальной, то камера будет определять такое поведение как опасное. Штраф составляет 1500 рублей», - объяснил он.
С осени камеры начнут штрафовать и за то, что водитель не включил ближний свет фар
Отмечается, что нововведение появится сразу в 12 регионах, в том числе в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области.
Петр Шкуматов: «Однако есть вопросы к качеству распознавания данного нарушения со стороны владельцев автомобилей со светодиодными фарами. Также не совсем понятно, как будет камера реагировать на грязные фары, а грязевой сезон в нашей стране длится минимум полгода. Пока однозначно понятно то, что штрафов станет больше», - отметил собеседник НСН.
180 ДТП с электросамокатами произошло в России за полгода
За полгода в России зафиксировано 180 ДТП с электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности. В них погибли пять человек и 188 пострадали.
Петр Шкуматов: «Сфера, которая полностью вне сферы контроля как камер, так и гаишников - это движение на электросамокатах. 180 ДТП с электросамокатами произошло в России за полгода, и это только те аварии, вторым участником которых выступил автомобиль. Количество же наездов самокатчиков на пешеходов неизвестно никому», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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