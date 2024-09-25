МВД: Около шести тысяч ресурсов с запрещенной информацией выявили в 2024 году
Около шести тысяч интернет-ресурсов с запрещенной информацией были выявлены в 2024 году. Об этом сообщил врио начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин.
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Он отметил, что порядка трети выявленных ресурсов содержат материалы экстремистского и террористического характера, а посредством более трех тысяч ресурсов осуществлялась дискредитация участников спецоперации на Украине. Кроме того, ряд сайтов имеет фишинговый характер, а некоторые содержат предложения на предоставление дропперских услуг.
По словам Калинина, на выявленных ресурсах также была размещена информация о проведении силовых акций, организации незаконной миграции и поджогах объектов инфраструктуры. Также выявили около 400 учетных записей пользователей соцсетей, причастных к деятельности исламистских организаций.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в августе заблокировал 4 135 фишинговых ресурсов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru