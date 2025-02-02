МВД: Около 10 млн человек работают в России в тени
Порядка 10 млн человек в России работают в тени. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, всего в России работают порядка 74 млн людей, 10 млн из них работают в тени. Из них 550 тысяч человек являются мигрантами, отметил Горовой.
Он обратил внимание, что работа в тени препятствует получению налогов на доходы физлиц и отчислений в социальные фонды.
При этом Горовой отметил, что число уведомлений от работодателей в РФ о заключении трудовых договоров с иностранцами увеличилось на 30%.
Ранее Горовой заявил, что в Россию в 2024 году въехало 9,5 млн иностранных граждан, при этом 9.3 млн выехали, а всего на территории РФ в настоящее время находится 6,3 миллиона иностранных граждан, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru