МВД окажет содействие переехавшему из Германии в РФ Максиму Житникову

Министерство внутренних дел России намерено содействовать в оформлении гражданства Максиму Житникову — уроженцу Германии, который обратился с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, обращение прозвучало в ходе видеосвязи во время расширенного заседания президиума Госсовета. Житников пояснил, что решил покинуть Европу из-за, как он выразился, активной пропаганды нетрадиционных ценностей. Он сообщил, что живет в России, состоит в браке с гражданкой РФ и воспитывает двух детей.