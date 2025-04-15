МВД окажет содействие переехавшему из Германии в РФ Максиму Житникову
Министерство внутренних дел России намерено содействовать в оформлении гражданства Максиму Житникову — уроженцу Германии, который обратился с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По ее словам, обращение прозвучало в ходе видеосвязи во время расширенного заседания президиума Госсовета. Житников пояснил, что решил покинуть Европу из-за, как он выразился, активной пропаганды нетрадиционных ценностей. Он сообщил, что живет в России, состоит в браке с гражданкой РФ и воспитывает двух детей.
На данный момент мужчина проживает и работает во Владимирской области, но официально зарегистрирован в Пермском крае. В МВД подчеркнули, что готовы оказать ему всестороннюю поддержку.
Вопрос о предоставлении Житникову российского гражданства находится на контроле у Главного управления по вопросам миграции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru