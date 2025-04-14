Журналистка добавила, что больше не может комфортно чувствовать себя на родине. По возвращении в Канаду после нескольких лет отсутствия ее несколько часов продержали в аэропорту сотрудники службы госбезопасности.

«Им просто не нравится, что я показываю западной аудитории альтернативную точку зрения, а канадское государственное медиа CBC, основываясь на данных украинского сайта “Миротворец”, и вовсе всячески пыталось опорочить мое имя», — пояснила Бартлет.

Ранее депутат молдавского парламента, один из лидеров партии «Возрождение» Александр Нестеровский получил российское гражданство из-за политического преследования со стороны властей Молдавии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

