Канадская журналистка объяснила, почему попросила у Путина гражданство

Канадская журналистка Ева Бартлет объяснила в интервью РИА Новости, почему попросила у российского лидера Владимира Путина предоставить ей российское гражданство.

По словам Бартлет, ей понравилось жить в России и изучать язык, культуру, традиции и обычаи. «На Западе сейчас все очень нестабильно. Я же хочу донести до иностранной аудитории российскую точку зрения на события, в том числе на Украине», — заявила она.

Молдавский депутат Нестеровский получил гражданство России

Журналистка добавила, что больше не может комфортно чувствовать себя на родине. По возвращении в Канаду после нескольких лет отсутствия ее несколько часов продержали в аэропорту сотрудники службы госбезопасности.

«Им просто не нравится, что я показываю западной аудитории альтернативную точку зрения, а канадское государственное медиа CBC, основываясь на данных украинского сайта “Миротворец”, и вовсе всячески пыталось опорочить мое имя», — пояснила Бартлет.

Ранее депутат молдавского парламента, один из лидеров партии «Возрождение» Александр Нестеровский получил российское гражданство из-за политического преследования со стороны властей Молдавии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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