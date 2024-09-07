МВД: Обычно при сдаче на права не включают поворотник и нарушают разметку

В России наиболее частыми ошибками при сдаче экзаменов по вождению являются нарушение дорожной разметки и вовремя не включенный поворотник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД.

Еще одной распространенной ошибкой, по данным источника, считается создание помехи пешеходу или транспортному средству, которые обладают преимуществом во время движения. В ведомстве также добавили, что при сдаче практического экзамена на права будущие водители совершают ошибки при парковке.

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С 1 апреля 2024 года в России изменились правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Так, теперь кандидату можно будет набрать семь штрафных баллов вместо пяти. При этим срок пересдачи экзамена увеличили для граждан, которые не сдали его три и более раз. Сейчас пересдавать можно только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев.

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ФОТО: РИА Новости
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