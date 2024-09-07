МВД: Обычно при сдаче на права не включают поворотник и нарушают разметку

В России наиболее частыми ошибками при сдаче экзаменов по вождению являются нарушение дорожной разметки и вовремя не включенный поворотник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД.

Еще одной распространенной ошибкой, по данным источника, считается создание помехи пешеходу или транспортному средству, которые обладают преимуществом во время движения. В ведомстве также добавили, что при сдаче практического экзамена на права будущие водители совершают ошибки при парковке.