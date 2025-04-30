МВД объявило журналиста Тихона Дзядко в розыск
30 апреля 202515:06
Журналиста Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД России.
Отмечается, что журналиста разыскивают по уголовной статье, по какой именно не уточняется.
Ранее в розыск была объявлена журналистка Юлия Таратута (признана иноагентом в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Уголовное дело против неё было возбуждено по требованию прокуратуры Москвы по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru