МВД объявило журналиста Тихона Дзядко в розыск

Отмечается, что журналиста разыскивают по уголовной статье, по какой именно не уточняется.

Ранее в розыск была объявлена журналистка Юлия Таратута (признана иноагентом в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Уголовное дело против неё было возбуждено по требованию прокуратуры Москвы по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

