МВД объявило журналиста Тихона Дзядко в розыск

Журналиста Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД России.

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Отмечается, что журналиста разыскивают по уголовной статье, по какой именно не уточняется.

Ранее в розыск была объявлена журналистка Юлия Таратута (признана иноагентом в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Уголовное дело против неё было возбуждено по требованию прокуратуры Москвы по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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