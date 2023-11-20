МВД объявило в розыск журналистку Анну Лойко
Журналистку издания SOTA (признано СМИ, выполняющим функции иноагента) Анну Лойко объявили в розыск. Соответствующая информация опубликована в базе МВД России.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке на сайте ведомства.
Ранее Следственный комитет возбудил против Лойко уголовное дело о публичном оправдании терроризма, напоминает RT. По данным СМИ, несколько лет назад журналистка опубликовала материал с оправданием запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Между тем МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову), пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru