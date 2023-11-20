МВД объявило в розыск журналистку Анну Лойко

Журналистку издания SOTA (признано СМИ, выполняющим функции иноагента) Анну Лойко объявили в розыск. Соответствующая информация опубликована в базе МВД России.

МВД объявило в розыск экс-замминистра финансов Алексашенко

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке на сайте ведомства.

Ранее Следственный комитет возбудил против Лойко уголовное дело о публичном оправдании терроризма, напоминает RT. По данным СМИ, несколько лет назад журналистка опубликовала материал с оправданием запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Между тем МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову), пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЖурналистыРозыскМВД

Горячие новости

Все новости

партнеры