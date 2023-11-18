МВД объявило в розыск экс-замминистра финансов Алексашенко

Согласно карточке розыска, мероприятия связаны со статьей Уголовного кодекса.

Алексашенко объявили иноагентом в июне. По данным Минюста, экс-замминистра распространял недостоверные сведения о решениях и политике властей России и принимал участие в создании и распространении материалов других иностранных агентов.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ попросила Генпрокуратуру России проверить деятельность Алексашенко, а также признанного иноагентом экономиста Сергея Гуриева на предмет госизмены. Отмечалось, что эксперты участвовали в рабочей группе Стэнфордского университета, разрабатывающей антироссийские санкции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

