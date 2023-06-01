МВД объявило в розыск журналиста Попкова

МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова (внесен в список террористов и экстремистов). Соответствующая карточка размещена в базе ведомства.

МВД объявило в розыск подозреваемого в убийстве военкора Татарского

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в публикации.

Журналиста подозревают в причастности к убийству военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), который погиб 2 апреля в результате теракта в Санкт-Петербурге. В совершении преступления обвиняется Дарья Трепова (включена в перечень террористов и экстремистов), по данным правоохранителей, она передала Татарскому статуэтку с взрывным устройством, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщали СМИ, Попков мог завербовать девушку.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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