МВД объявило в розыск подозреваемого в убийстве военкора Татарского

«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска.

Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге, напоминает Свободная пресса. При взрыве более 50 человек получили травмы. По данным ФСБ, преступление организовали спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из числа российских оппозиционеров, скрывающихся за рубежом.

В совершении преступления обвинили россиянку Дарью Трепову (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным правоохранителей, девушка передала Татарскому статуэтку с взрывным устройством, которое, предположительно, получила от Денисова, пишет Ura.ru. Также известно, что мужчина по заданию спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения военкора.

