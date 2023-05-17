МВД объявило в розыск подозреваемого в убийстве военкора Татарского
Соучастника убийства военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) Юрия Денисова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в розыск, следует из данных МВД России.
«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска.
Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге, напоминает Свободная пресса. При взрыве более 50 человек получили травмы. По данным ФСБ, преступление организовали спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из числа российских оппозиционеров, скрывающихся за рубежом.
В совершении преступления обвинили россиянку Дарью Трепову (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным правоохранителей, девушка передала Татарскому статуэтку с взрывным устройством, которое, предположительно, получила от Денисова, пишет Ura.ru. Также известно, что мужчина по заданию спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения военкора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru