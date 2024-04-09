МВД объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря
9 апреля 202422:29
Признанный иноагентом в России журналист Михаил Зыгарь объявлен в розыск, следует из базы данных Министерства внутренних дел РФ.
Зыгаря разыскивают по статье Уголовного кодекса. В отношении журналиста возбудили дело о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России.
Зыгаря признали иноагентом в октябре 2022 года. В марте 2024-го суд отклонил его иск об оспаривании решения Минюста.
В марте МВД РФ объявило в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса по уголовной статье, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru