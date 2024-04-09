МВД объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря

Зыгаря разыскивают по статье Уголовного кодекса. В отношении журналиста возбудили дело о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

Зыгаря признали иноагентом в октябре 2022 года. В марте 2024-го суд отклонил его иск об оспаривании решения Минюста.

В марте МВД РФ объявило в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса по уголовной статье, передает «Радиоточка НСН».

