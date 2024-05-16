Моргенштерн изменил название лейбла Bugatti из-за жалоб автомобильного бренда

Также артист уточнил, что теперь лейбл носит название BM Label.

Bugatti Music был основан в 2022 году в Дубае. Первый релиз лейбла стал платиновым. В течение первого года работы было выпущено более 20 композиций. В ноябре 2023 года лейбл перестал работать в России, напоминает «Радиоточка НСН».

