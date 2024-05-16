Моргенштерн изменил название лейбла Bugatti из-за жалоб автомобильного бренда
16 мая 202417:51
Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) изменил название лейбла Bugatti Music из-за жалоб автомобильного бренда. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Также артист уточнил, что теперь лейбл носит название BM Label.
Bugatti Music был основан в 2022 году в Дубае. Первый релиз лейбла стал платиновым. В течение первого года работы было выпущено более 20 композиций. В ноябре 2023 года лейбл перестал работать в России, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru