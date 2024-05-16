Моргенштерн изменил название лейбла Bugatti из-за жалоб автомобильного бренда

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) изменил название лейбла Bugatti Music из-за жалоб автомобильного бренда. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Также артист уточнил, что теперь лейбл носит название BM Label.

Bugatti Music был основан в 2022 году в Дубае. Первый релиз лейбла стал платиновым. В течение первого года работы было выпущено более 20 композиций. В ноябре 2023 года лейбл перестал работать в России, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ИноагентыМузыка

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