Журналист Илья Красильщик объявлен в розыск

Журналист Илья Красильщик объявлен в розыск в РФ. Такая информация появилась в базе на сайте МВД.

Илья Красильщик уволился из «Яндекса»

Отмечается, что журналист разыскивается по уголовной статье. Других подробностей нет.

Ранее в апреле Красильщик стал фигурантом уголовного дела по статье о фейках про Вооруженные силы РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Розыск
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