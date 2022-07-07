Журналист Илья Красильщик объявлен в розыск
7 июля 202219:50
Журналист Илья Красильщик объявлен в розыск в РФ. Такая информация появилась в базе на сайте МВД.
Отмечается, что журналист разыскивается по уголовной статье. Других подробностей нет.
Ранее в апреле Красильщик стал фигурантом уголовного дела по статье о фейках про Вооруженные силы РФ.
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7 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru