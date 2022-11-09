МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Колезева

МВД объявило в розыск главного редактора издания Republic (признано в России СМИ-иноагентом) Дмитрия Колезева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска министерства.

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Как указано в базе, Колезев Дмитрий Евгеньевич 1984 года рождения разыскивается по статье УК РФ. При этом статья Уголовного кодекса не уточняется.

Как сообщил журналист в своем Telegram-канале, он не знает о причинах розыска, пишет РИА ФАН.

«О возбуждении и розыске узнал из СМИ. Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям ... Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ», — написал Колезев.

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ФОТО: РИА Новости
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